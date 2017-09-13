Депутат Лебедев предложил матери безрукой девочки оборудовать пандус в подъезде

Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предложил матери родившейся без рук девочки Василины встретиться с ним в Госдуме в присутствии журналистов. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» в среду, 13 сентября.

Парламентарий отметил, что знает о ее проблемах, в числе которых отсутствие пандуса в подъезде, и пообещал поспособствовать их решению.

«Я прочитал (...) в интервью этой мамы, что у них есть определенные проблемы, в первую очередь связанные тем, что у нее семье есть еще дети, тоже, к сожалению, инвалиды, и у нее проблема с благоустройством подъезда в плане обустройства его пандусом. (...) Я думаю, что с государственной позиции парламента решить вопрос обустройства подъезда пандусами в городе Москве вполне по силам. Поэтому я хочу пригласить эту маму к себе в Госдуму. (...) Если у нее будут какие-то еще обращения, я тоже будут готов на них отреагировать как лично, так и используя ресурс, который есть у депутата Госдумы», — отметил Лебедев.

Он также добавил, что на встрече могут поприсутствовать и представители СМИ.

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Накануне появилась информация о том, что Лебедев в своем Twitter прокомментировал ролик, на котором маленькая девочка, не имеющая рук, ест с помощью ног. «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее», — написал он под твитом статс-секретаря Центробанка Александра Торшина, который поделился видео.

Затем к дискуссии присоединился еще один депутат Госдумы — Сергей Боярский. «Омерзительная позиция», — ответил он Лебедеву. Тот пояснил свои слова, написав следующее: «Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут». На этом диалог парламентариев закончился.

Позднее либерал-демократ заявил, что не собирается извиняться за свои высказывания. «Это была частная переписка, хоть и в публичной плоскости», — подчеркнул он.

На следующий день, 13 сентября, мать безрукой девочки Эльмира Кнутсен, комментируя позицию Лебедева, заявила, что не знает, как реагировать на такую позицию. «Для верующего каждый человек — это Божье творение, созданное для прекрасной жизни. А если кто-то уверен, что люди произошли от обезьяны, тогда позиция, что выживает сильнейший, — нормальная. Наверное, так думают многие», — сказала женщина в беседе с «Лентой.ру».