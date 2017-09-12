Лебедев отказался извиняться после слов о бессмысленности жизни безрукой девочки

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не намерен извиняться за свои слова о бессмысленности жизни безрукой девочки. Об этом он заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Это была частная переписка, хоть и в публичной плоскости», — заявил Лебедев.

«При чем тут вообще Сергей Боярский, кто это такой? Он влез в нашу переписку с [Александром] Торшиным, выразил свой какой-то не очень лицеприятный комментарий. Я ответил. За что я должен извиняться?» — пояснил он свою позицию.

Вечером 11 сентября статс-секретарь Центробанка Александр Торшин опубликовал в Twitter видеоролик. На нем была запечатлена маленькая девочка без рук, которая ела с помощью ног. «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мученик, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее», — прокомментировал запись Лебедев. Депутат Госдумы Сергей Боярский назвал такую позицию омерзительной, в ответ вице-спикер Госдумы написал: «Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут». Переписка политиков на этом завершилась.

Ранее Лебедев заявил, что футболисту сборной России Юрию Жиркову, удаленному с поля в матче с Мексикой на Кубке конфедераций, «надо в морду дать». Позднее политик отметил, что, возможно, это было сказано на эмоциях, однако он считает, что команда «должна выразить Юрию свое негодование по поводу его поступка».