Торговавшего мнимым топливом заключенного заподозрили в хищении миллиона рублей

Заключенный хабаровской колонии похитил путем мошенничества более одного миллиона рублей у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов. Об этом в среду, 13 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления МВД,

Ранее судимый мужчина 1970 года рождения, отбывающий наказание в колонии, подозревается в семи телефонных мошенничествах.

По данным МВД, заключенный звонил по объявлениям о грузовых перевозках и предлагал дизельное топливо по заниженным ценам. Введенные в заблуждение люди переводили ему оплату за товар, а он, в свою очередь, перенаправлял полученные деньги на счет банковской карты своей знакомой из Челябинска. Таким образом заключенный похитил более миллиона рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следователи выясняют его причастность к другим аналогичным махинациям.