В Барвихе появился бутик Saint Laurent

В подмосковном поселке Барвиха открылся новый бутик французского бренда Saint Laurent. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру в среду, 13 сентября.

По данным пресс-службы компании, интерьер нового пространства соответствует философии интерьеров бутиков бренда по всему миру и выполнен в стиле французского ар-деко в строгой черно-белой гамме. В магазине представлены мужская и женская коллекции одежды, обуви и других аксессуаров.

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8 сентября сообщалось, что сооснователь французского дома Yves Saint Laurent Пьер Берже скончался в возрасте 86 лет. Бизнесмен и меценат познакомился с модельером Ивом Сен-Лораном в 1958 году, после они стали любовниками.

Дом моды Saint Laurent основан в 1962 году дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). В настоящее время пост креативного директора компании занимает Энтони Ваккарелло.