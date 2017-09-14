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Обвиняемый в краже у артистов цирка во главе с Запашным предстанет перед судом

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В Москве предстанет перед судом подозреваемый в серии краж — в том числе у артистов цирка на Юго-Западе столицы. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, мужчина причастен к восьми эпизодам краж имущества на общую сумму более одного миллиона рублей: свои преступления он совершал на протяжении нескольких лет из офисов и других учреждений.

«В одном из случаев фигурант проник в здание цирка, расположенного в Юго-Западном округе Москвы, и в подсобных помещениях похитил кредитные карты, мобильные телефоны, планшеты и другое имущество артистов и сотрудников», — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что злоумышленник под видом рабочего вошел в доверие к работникам цирка и, воспользовавшись моментом, когда артисты находились на манеже, зашел в их гримерную и совершил кражу. Позже на одном из столичных рынков
оперативники обнаружили среди товаров ранее похищенный компьютер одного из потерпевших.

Подозреваемый был задержан в момент реализации похищенного имущества — и заключен под стражу. По факту преступлений следствие возбудило уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

По данным СМИ, от действий обвиняемого пострадали артисты Большого Московского Цирка на проспекте Вернадского. 15 ноября 2012 года его генеральным директором стал артист и дрессировщик Эдгар Запашный. Судя по данным с сайта цирка, брат Эдгара Аскольд является художественным руководителем учреждения.

4 октября 2015 года «Вечерняя Москва» сообщала о том, что Аскольд Запашный объявил о поиске подозреваемого, обворовавшего артистов Большого Московского Цирка. Он также пообещал щедрое вознаграждение «любому, кто даст наводку на мерзавца».

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