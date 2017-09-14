Клинтон захотела упразднить помешавшую ей коллегию выборщиков

Хиллари Клинтон, проигравшая выборы президента США Дональду Трампу, высказалась за упразднение коллегии выборщиков, которая помогла ее сопернику стать хозяином Белого дома. Об этом она рассказала в интервью CNN.

«Я думаю, ее нужно ликвидировать. Я бы хотела, чтобы мы продвинулись дальше», — отметила политик.

По словам Клинтон, она предлагала сделать это еще в 2000 году, когда кандидат от демократов Альберт Гор набрал на 543 тысячи голосов избирателей больше, чем кандидат от республиканцев Джордж Буш-младший. При этом он получил меньше голосов выборщиков.

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В США непрямые президентские выборы. В день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов, фактически голосуют за список выборщиков от партии, его выдвинувшей. В каждом штате коллегия формируется, исходя из численности конгрессменов и сенаторов от этого штата. В общей сложности выборщиков насчитывается 538 человек.

На выборах президента США, состоявшихся 8 ноября 2016 года, Хиллари Клинтон набрала почти на три миллиона голосов избирателей больше, чем ее соперник. Однако Трамп одержал победу, получив 306 голосов выборщиков, в то время как Клинтон — 232.