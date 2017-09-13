Клинтон обвинила Путина в «личной вендетте»

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Владимира Путина в «личной вендетте». В интервью USA Today она рассказала, что российский лидер якобы мстил ей из-за усиления НАТО в Восточной Европе в то время, когда ее муж Билл занимал высший пост страны.

Еще одним поводом для «мести» Клинтон назвала свои действия в 2011 году, когда она, будучи госсекретарем, поддерживала протестные настроения в России.

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«Я не могла представить, что у Путина хватит дерзости начать массивную скрытую атаку против нашей демократии у нас под носом, и что это сойдет ему с рук​, — заявила Клинтон. — Не сомневаюсь, что он хотел, чтобы я проиграла, а Трамп выиграл».

Также кандидат от демократов выразила уверенность, что Трампа к победе привели «хорошо сокрытые русские деньги».

11 сентября Хиллари Клинтон заявила, что не собирается более выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства. При этом она отметила, что не заканчивает карьеру политика, поскольку «это связано с будущим США».

Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся от Демократической партии и считавшаяся безусловным фаворитом гонки, все же уступила республиканцу Дональду Трампу. Его инаугурация состоялась 20 января.