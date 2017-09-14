Новым амбассадором Michael Kors стала популярная китайская актриса

Новым амбассадором американской компании Michael Kors стала китайская актриса Ян Ми. Об этом говорится в сообщении бренда, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 14 сентября.

«Данное сотрудничество укрепит и без того теплые отношения между Ян Ми и Michael Kors, которые развивались на протяжении многих лет. Совсем недавно актриса сотрудничала с Michael Kors, представляя сумку Mercer», — отметили сотрудники пресс-службы компании.

В мае 2017 года актриса появилась на мероприятии Vogue’s Met Gala в качестве приглашенного гостя дизайнера в образе Michael Kors Collection. Ми также посещала модные показы компании: так, во время модного шоу сезона весна-лето 2017 она сидела в первом ряду.

«В настоящее время Ян Ми — одна из самых влиятельных трендсеттеров в Китае, ее аудитории нравятся появления в луках Michael Kors, и мы рады объявить ее амбассадором бренда, продолжать плодотворное сотрудничество», — прокомментировал Джон Айдол, председатель и главный исполнительный директор компании.

Michael Kors — американский бренд, производящий одежду, обувь, парфюмерию и аксессуары (сумки, ремни, очки, ювелирные украшения, часы и платки). Основан Майклом Корсом в 1981 году.