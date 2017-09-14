Польша задумалась о покупке французских подводных лодок

Варшава рассматривает возможность приобретения подводных лодок у Франции. Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич, находящийся с визитом в Пятой республике, передает РИА Новости.

«Мы хотим этот контракт заключить как можно скорее, а лучше еще в этом году», — заявил он. Мачеревич уточнил, что Франция готова вести переговоры о лодках, интегрированных с крылатыми ракетами. По его словам, такое предложение «в точности соответствует польским запросам». «Силой французского предложения является интеграция управляемых ракет с подводной лодкой, и это в рамках одного контракта», — пояснил он.

Польский министр отметил, что пока не все детали возможного контракта согласованы. В частности, не проводилось тестирование ракет на подводной лодке, а только тесты на платформе.

Летом прошлого года замминистра обороны Польши Бартош Ковнацкий сообщил, что страна намерена потратить 83 миллиарда злотых (21 миллиард долларов) на новое вооружение. В частности, 10 миллиардов долларов планируется направить на закупки зенитных ракетных систем средней дальности и систем тактической ПРО. Еще более пяти миллиардов пойдут на системы ПВО ближнего рубежа, 3,3 миллиарда — на закупки вертолетов, 2,5 миллиарда — на новые подводные лодки. Основная часть закупок должна быть включена в программу технического переоснащения Вооруженных сил Польши на период 2017-2022 годов.