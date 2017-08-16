Машина министра обороны Польши увязла в грязи

На севере Польши увяз в грязи внедорожник, на котором передвигался министр обороны страны Антони Мачеревич. Об этом сообщает TVN24.

На кадрах с места событий видно, как Мачеревич, одетый в строгий костюм, держит буксировочный трос, привязанный к застрявшему автомобилю. Помощь главе Минобороны оказали местные жители.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Черск Поморского воеводства. Этот регион сильно пострадал от дождей и бурь, уточняет телеканал. Туда Мачеревич направился вместе с премьер-министром Беатой Шидло. Перед поездкой в Черск он посетил город Рытель, где к ликвидации последствий непогоды привлекли военных.

В ночь на 12 августа в ряде регионов Польши из-за ливней погибли четыре человека, в том числе два подростка. Стихия оставила без электроэнергии около полумиллиона человек. Кроме того, затопило почти 400 зданий и 150 дорог, порядка ста строений повреждены.