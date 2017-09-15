Прокатившегося с высунутым из машины младенцем мужчину приговорили к работам

Мужчину, который в Красноярском крае высунул младенца из окна автомобиля и прокатился таким образом, приговорили к 300 часам обязательных работ. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает РЕН ТВ.

В зале суда обвиняемый уверял, что не подвергал дочь опасности. Суд назначил минимальное наказание, предположительно потому, что учел полное признание вины и раскаяние.

Россиянина обвиняли в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Наказание может составлять до трех лет лишения свободы.

Пресса, а потом и полиция, обратили внимание на видео, на котором мужчина катает маленького ребенка на автомобиле, высунув его из окна, в августе 2017 года. Оно было опубликовано в соцсети «ВКонтакте» в аккаунте пользователя под именем Роман Романов.

Как рассказала «7 каналу» представитель главка СК Ольга Шаманская, сначала мужчина заявил, что на кадрах — кукла, а потом признался, что это его старшая дочь. Он живет с супругой и воспитывает еще одну девочку — она родилась в 2017 году. Семья характеризуется положительно. Официально отец нигде не работает.