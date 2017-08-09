Из-за видео с высунутым из окна машины младенцем возбудили дело

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении жителя Зеленогорска, который высунул младенца из окна автомобиля и прокатился таким образом. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

31-летнего мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Следствие считает, что он «применил к своей малолетней дочери жестокие и недопустимые в нравственном смысле методы воспитания». Например, в феврале 2016-го подозреваемый встал на край крыши девятиэтажного дома, и, взяв за ногу трехмесячную дочь, на вытянутой руке держал ее головой вниз.

Фото: страница Романа Романова во «ВКонтакте»

В июне того же года он усадил ребенка, которому, по предварительным данным, было десять месяцев, на окно BMW и проехал некоторое расстояние.

Видео: 7 канал Красноярск / YouTube

Внимание прессы, а потом и полиции видео и фото пользователя «ВКонтакте» с именем Роман Романов привлекли в августе 2017-го.

Как рассказала «7 каналу» представитель главка СК Ольга Шаманская, сначала мужчина заявил, что на кадрах — кукла, а потом признался, что это его старшая дочь. Он живет с супругой и воспитывает еще одну девочку — она родилась в 2017 году. Семья характеризуется положительно. Официально отец нигде не работает.

В ближайшее время планируется допрос подозреваемого и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Судя по профилю в соцсети, мужчина любит опасные трюки: на снимках он висит головой вниз, держась ногами за канат, или стоит на краю балкона. На его странице во «ВКонтакте» есть неприличные фото и нецензурная лексика.