Вышел второй приквел «Бегущего по лезвию 2049» с Батистой из «Стражей Галактики»

В сети появился второй короткометражный фильм по мотивам «Бегущего по лезвию». Ролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

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Лента получила название «2048: Некуда бежать». События в ней разворачиваются спустя 12 лет после произошедшего в первой короткометражке. В ролике рассказывается история персонажа по имени Саппер, который вступает в схватку с бандитами, защищая девочку.

Главную роль в короткометражке исполнил Дэйв Батиста, известный по роли Дракса из дилогии «Стражи Галактики».

6 октября на экраны выйдет «Бегущий по лезвию 2049», сиквел фильма 1982 года. Режиссером картины стал Дени Вильнев. В ленте сыграли Харрисон Форд, Райан Гослинг и Джаред Лето.