В сети отыскали нового претендента на звание «самых ужасных в мире джинсов»

В сети обратили внимание на очередную модную новинку — дизайнерские двойные джинсы за 533 фунта стерлингов (почти 42 тысячи рублей), которые показались юзерам слишком переоцененными. На это обратило внимание издание The Sun.

Пользователей поразило, что джинсы, которые выглядят как двое брюк, надетых друг на друга, оказались распроданы. Издание отмечает, что модель под названием Natasha Zinki High Waist Double Jeans достаточно быстро оказалась недоступна на сайте из-за того, что все экземпляры закончились.

Некоторые признались, что из-за двойственности брюки могут считаться «вдвойне ужасными». Другие просто назвали модель «официально самыми ужасными джинсами в мире».

В апреле в сети обратили внимание на джинсы из новой коллекции бренда Nordstrom, декорированные фейковой грязью. Пользователей возмутило, что грязные джинсы продаются за 425 долларов и декорированы «затвердевшим грязевым покрытием».