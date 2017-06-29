Пользователи сети пришли в ярость из-за скрепки за 185 долларов от Prada

В сети активно обсуждают зажим для денег в виде канцелярской скрепки за 185 долларов производства марки Prada. На это обратило внимание издание CNN.

В Twitter десятки пользователей упрекают модный дом в том, что у создателей аксессуаров, похоже, закончилась фантазия.

«Серьезно, дизайнеры Prada? У вас совсем закончились идеи? Тогда используйте свою скрепку за 185 долларов, чтобы не растерять оставшуюся фантазию»

«Зачем хоть кому-то в этом мире понадобился зажим-скрепка за 185 долларов?»

Другие юзеры констатировали, что даже если потратят круглую сумму, чтобы приобрести зажим, то не останется купюр, чтобы его применить.

«К тому времени, когда я заработаю на скрепку, нечего будет ей держать»

Некоторые пользователи просто восхитились тем, что живут во времена, когда канцелярская принадлежность может быть настолько дорогой.

«В прекрасное время живем... 185 долларов за "скрепку" Prada»

В сети не в первый раз возмущаются необоснованно дорогими новинками от известных брендов. Так, в апреле пользователи Twitter посмеялись над джинсами с фейковой грязью за 400 долларов и клоном пакета из IKEA за две тысячи долларов.