Глава дайверской федерации Удмуртии погиб в сочинской подводной пещере

В Сочи погиб руководитель федерации подводного спорта Удмуртской Республики Владимир Федоров, передает ТАСС. Его тело после трех суток поиска спелеоподводники обнаружили в пещере Подземная Хоста.

«Тело Владимира Федорова обнаружено на глубине 42 метров. Извлечь его не удалось, в пятницу работы по подъему продолжатся», — сказал представитель Следственного комитета.

Федоров не поднялся на поверхность после погружения в одну из пещер Воронцовской системы, которая объединяет четыре пещеры, соединенные между собой заполненными водой сифонами.

Первыми поиски дайвера начали сочинские спасатели, но с помощью имеющегося у них оборудования они смогли обследовать только часть карстовой полости. В четверг в Сочи прибыла группа спелеоподводников.

Как сообщил источник, участвовавший в поисках, дайвер погиб при попытке подняться на поверхность. «Он запутался в оставленном кем-то при прошлых погружениях сигнальном шнуре» — пояснил собеседник.

Федоров известен тем, что совершил погружение на 88 метров в подводную пещеру, расположенную в Голубом озере на реке Чусовая в Пермском крае, которая признана самой глубокой подземной пещерой в стране.

По факту пропажи дайвера следователи начали доследственную проверку.