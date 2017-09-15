Россия обогнала Европу по интересу к порно с трансгендерами

Согласно исследованию, проведенному порталом Pornhub, Россия заняла седьмое место по интересу к трансгендерному порно. Из представленной статистики следует, что россияне искали соответствующую продукцию чаще, чем пользователи из европейских стран или США.

Россия находится на седьмом месте. Из европейских стран ее опережает только Испания. Кроме того, в топ-25 стран этого рейтинга попали также Белоруссия и Украина, которые занимают 12 и 14 позицию.

На первых местах по этому показателю разместились Аргентина, Бразилия, Колумбия и Венесуэла.

Всего, как отмечается, запросы на трансгендерное порно на Pornhub составляют по всему миру 1,97 процента — более миллиона запросов каждый день.

Pornhub изучило поисковые запросы с апреля 2010 года по август 2017-го.