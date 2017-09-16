Небензя раскрыл позицию Москвы относительно декларации Трампа по реформе ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что Россия может отказаться от поддержки предложенной лидером США Дональдом Трампом декларации относительно реформы ООН. Об этом он рассказал ТАСС.

«Не уверен, что мы подпишем эту декларацию. Многие из идей, которые там изложены, они, конечно, важны и идут в русле предложений, который выдвигает генеральный секретарь, но декларацией реформу ООН не проведешь», — приводит его слова агентство.

Он добавил, что повысить эффективность ООН можно исключительно через межправительственные переговоры. Предлагаемый Вашингтоном документ он назвал «декларацией стран, которые придерживаются схожих взглядов по этому вопросу», однако это не является инструкцией генеральному секретарю организации по ее перестройке.

Небензя подчеркнул, что ни США, ни какая-либо группа стран-единомышленников не может провести реформу ООН без согласия всех ее членов.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что предложения Вашингтона по реформе ООН поддержали 120 государств. Как сообщил ТАСС источник в ООН, при составлении списка участников форума возникла путаница, в него были включены не поддержавшие проект декларации страны. Среди них оказалась Венесуэла, у которой нет дипломатических отношений с США.

Подготовленная США декларация из десяти пунктов содержит призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу начать «эффективную и целесообразную» реформу организации, указывает ТАСС. Декларация требует от секретариата ООН сократить штат сотрудников всемирной организации, включая ее основные органы.