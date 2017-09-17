На «Авроре» устроили акцию с лозунгами «Не служил — не клоун» и «ОНО воюет»

Гражданские активисты и художники из арт-группы «Родина» устроили акцию на крейсере «Аврора» в Санкт-Петербурге. Они нарядились в костюмы клоунов и развернули транспаранты, сообщает в воскресенье, 17 сентября, RTVi.

Участники выступили с шуточными лозунгами: «Не служил — не клоун», «Нам нужны враги», «ОНО воюет» (отсылка к фильму ужасов по роману Стивена Кинга — прим. «Ленты.ру»), «Клоунское государство», «Клоуны на страже традиционных ценностей» — и другими.

По словам демонстрантов, акция призвана высмеять любую военную пропаганду.

Как отмечает издание, охрана крейсера прогнала демонстрантов с корабля. Никого не задержали, хотя требовали удалить фотографии.