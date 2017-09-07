Петербургские клоуны вышли протестовать против фильма «Оно»

В Санкт-Петербурге клоуны из театра «Комик-трест» пикетировали здание Законодательного собрания, требуя запретить в России показ фильма «Оно» по роману Стивена Кинга. По мнению артистов, главный злодей картины — монстр Пеннивайз, появляющийся в образе клоуна, порочит их профессию, сообщается на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

Без комментариев A post shared by Tanya Kondakova (@tanya.kondakova) on Sep 7, 2017 at 6:44am PDT

«Мы, клоуны с 30-летним стажем, заявляем — такие, с позволения сказать, художественные фильмы порочат честь нашей профессии и оскорбляют чувства клоунов нашей страны», — отмечается в заявлении коллектива «Комик-треста».

На пикет клоуны вышли в своих костюмах. Они призвали всю «прогрессивную мировую общественность» и людей, «которым дорого счастливое детство их детей и ценности отечественной культуры», выступить против показа фильма «Оно» и вместо просмотра прийти в их театр.

1 сентября цирковые артисты России выступили против проката фильма ужасов «Оно» о клоуне-убийце. Директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский заявил, что показ хоррора принесет России много вреда. Сам фильм вышел в прокат 7 сентября.