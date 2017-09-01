Российские клоуны призвали запретить хоррор «Оно»

Цирковые артисты России выступили против проката фильма ужасов «Оно» о клоуне-убийце. Показ хоррора принесет России много вреда, заявил ТАСС директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский в пятницу, 1 сентября.

«Я обращаюсь и к режиссеру, и к продюсеру, и ко всем, кто связан с этим злополучным фильмом. Вы совершаете преступление перед детьми. Нельзя посягать на святое, на то, что ассоциируется с радостью, праздником, нежной душой. Только нравственный урод может заняться таким фильмом», — цитирует народного артиста России газета «Московский комсомолец».

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Марчевский призвал не пускать «Оно» в отечественный прокат: «Мы должны охранять наши святыни, нашу культуру, в том числе ее символы радости — клоунов и цирк».

Его предложение поддержал народный артист СССР Евгений Майхровский, известный как клоун Май. «Показ фильма надо запретить. Там же клоуны детей убивают, это, разумеется, неправильно», — сообщил он изданию «Ридус».

Ранее в августе хоррор раскритиковал президент Всемирной ассоциации клоунов Пэм Муди. Он рассказал, что в преддверии выхода «Оно» на экраны кинотеатров люди перестали нанимать артистов для участия в праздниках. В апреле на киноленту пожаловались профессиональные клоуны США.