Индия ввела в эксплуатацию строившуюся 30 лет плотину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел церемонию ввода в эксплуатацию плотины Сардар-Саровар, строительство которой началось в 1987 году. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает РИА Новости.

После нескольких этапов модернизации высота плотины, расположенной в штате Гуджарат, составляет почти 139 метров, объем водохранилища — 5,8 миллиарда кубических метров. Водой для сельскохозяйственных нужд смогут воспользоваться около миллиона фермеров, а ресурсы питьевой воды будут доступны 40 миллионам человек.

Мощность электровыработки станции составит 1450 мегаватт. Электроэнергия будет распределяться между тремя штатами — Мадхья-Прадеш, Махараштра и Гуджарат.

Первый камень в строительство плотины был заложен в 1961 году первым лидером независимой Индии Джавахарлалом Неру, но полноценно возводить объект начали в 1987-м.

Строительство сооружения сопровождалось протестами, судебными делами и критикой, так как из-за него будут затоплены прибрежные населенные зоны. Несмотря на то что правительство страны переселило жителей и выплатило компенсации, многие из них оспаривали право жить на земле предков. Это привело к остановке строительства на четыре года по решению Верховного суда. Кроме того, часть противников объединилась в движение «Нармада Бачао Андолан» («Спасите Нармаду») и заявляла, что ряд расселенных не получили компенсаций.