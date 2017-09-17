Подросток отхлестал сверстников на спортивной площадке в Москве

Видео: Mash

Следственный комитет начал проверку после появления в интернете видео, на котором подросток избивает сверстников на спортивной площадке на юге столицы. Об этом в воскресенье, 17 сентября, агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

По ее словам, следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в воскресенье видео со спортплощадки опубликовал Mash в своем Telegram-канале. В кадре видно, как юноша бьет предметом, похожим на кнут или ветку, двух сверстников. Несколько подростков при этом наблюдают за происходящим. Отмечается, что площадка находится во дворе детского дома №18 (Восточное Бирюлево), но в СК пока не подтвердили эту информацию.