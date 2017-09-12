На Кубани завели дело на отца за избиение соперника сына на детском поединке

Следователи Ставропольского края возбудили уголовное дело против 49-летнего местного фермера, жестоко избившего 13-летнего мальчика. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Мужчина оказался под следствием после публикаций в прессе об инциденте в селе Чур Туркменского района. По данным СМИ, местный фермер организовал боксерский поединок между своим 11-летним сыном и его 13-летним товарищем. Когда старший подросток стал побеждать, мужчина жестоко избил его до потери сознания. Врачи диагностировали у пострадавшего разрыв барабанной перепонки. В прессе отмечалось, что в отношении фермера уголовное дело до сих пор не возбуждено, поскольку у него имеются связи и родственники в полиции.

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По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Ставропольскому краю материалы по избиению мальчика были изъяты из органов внутренних дел в СКР.

8 сентября суд в Петербурге отправил под домашний арест 30-летнюю женщину, пнувшую трехлетнего мальчика на детской площадке. Ей вменяется хулиганство. Она поссорилась с местной жительницей и распылила ей в лицо смесь из газового баллончика, а потом ударила ногой ее сына. СМИ отмечали, что ссора между женщинами произошла из-за того, что пострадавшая сделала замечание выгуливавшей свою собаку подозреваемой.