В Госдуме предложили наказывать авиакомпании за овербукинг

В Государственной думе выдвинули инициативу обязать авиакомпании компенсировать пассажирам, которым не хватило места в самолете, десятикратную стоимость купленного ими билета. Проект соответствующих поправок в Воздушный кодекс намеревается внести первый зампред комитета по энергетике, член фракции «Справедливой России» Игорь Ананских, пишет «Парламентская газета».

По словам автора документа, очень многие российские авиакомпании сейчас продают на свои рейсы больше билетов, чем мест на борту. Это так называемый овербукинг, или перебронирование.

«Авиакомпании подсчитали, что примерно 7-10 процентов пассажиров, как правило, опаздывают или отказываются лететь, — пояснил Ананских. — Вот перевозчики и пускаются на ухищрение: продают дополнительные билеты, чтобы заработать побольше денег».

В настоящее время овербукинг легализован в ряде стран. В них существуют механизмы, по которым пассажир за ожидание вылета следующим рейсом может получить, например, денежную компенсацию.

В то же время в российском законодательстве не прописано, что делать с купившим билет пассажиром, которому не хватило места в салоне. Как отмечают эксперты, российские перевозчики компенсацию пассажирам предложить не могут, а продажу «лишних» билетов списывают на технический сбой в системе бронирования.