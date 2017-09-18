Бизнес
 

В Москве вновь пройдет конференция «Социальные инновации: определяем будущее»

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2 октября в Москве пройдет вторая международная конференция «Социальные инновации: определяем будущее». В качестве организатора мероприятия выступает Фонд региональных социальных программ «Наше будущее». Об этом говорится в пресс-релизе фонда, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На мероприятии будут представлены последние мировые тренды развития социальных инноваций. В конференции примут участие более 200 человек из семи стран-участников — России, Великобритании, Италии, Южной Кореи, США, Германии и Китая.

О развитии социального предпринимательства, основных трендах социальных инвестиций в их странах расскажут ведущие международные эксперты: учредитель Фонда «Наше будущее», крупный бизнесмен и социальный инвестор России Вагит Алекперов; профессор по социальному предпринимательству бизнес-школы Саид Оксфордского университета Алекс Николлс; директор Центра управления социальными предприятиями, профессор Университета Мионгджи Ли Чонхьюн; профессор Центра исследований предпринимательства Ллойда Грейфа Джилл Кикал; директор центра социального бизнеса М. Юнуса в Флоренции Энрико Тести. Также перед участниками конференции выступят основатель Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая, директор Центра социальных инвестиций и инноваций Гейдельберского университета Волкер Тен и ряд других экспертов.

«Конференция "Социальные инновации: определяем будущее" проходит уже во второй раз. За четыре года с момента проведения первой конференции в этой сфере изменилось многое — создана масштабная инфраструктура поддержки социальных предпринимателей, появились новые механизмы решения социальных проблем, расширились сферы деятельности и появились новые игроки», — отметила директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» создан в 2007 году по инициативе крупного бизнесмена Вагита Алекперова с целью развития социального предпринимательства на территории России. За десять лет в рамках всероссийского конкурса «Социальный предприниматель» фондом поддержаны 183 проекта из 50 регионов на общую сумму 438,3 миллиона рублей.

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