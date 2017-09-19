Промышленные роботы записали новозеландцу музыкальный альбом

Новозеландский музыкант Найджел Джон Стэнфорд выпустил альбом Automatica, записанный при помощи промышленных роботов фирмы Kuka Robotics. Пластинка доступна на iTunes.

В релиз вошли 12 композиций.

Как сообщал портал cnet, Стэнфорд провел месяц в гараже, обучая роботов игре на инструментах.

Перед выходом альбома композитор опубликовал на своем YouTube-канале клип на трек Automatica. В нем показано, как музыкант настраивает роботов, представляющих собой оранжевые руки-манипуляторы, для игры на пианино, барабанах, бас-гитаре и диджейском пульте. После этого машины начинают громить музыкальные инструменты.