Музыка оказалась способной влиять на выбор сексуального партнера

Прослушивание музыки повышает привлекательность мужчин в глазах женщин, выяснили австрийские психологи из университетов Инсбрука и Вены. Статья ученых опубликована в журнале PLоS ONE.

В исследовании приняли участие 64 женщины и 32 мужчины со схожими предпочтениями в музыке. Им проигрывались отрывки мелодий, ранжированные по степени приятности и динамичности или сложности. Затем подопытным демонстрировались фотографии людей противоположного пола с нейтральным выражением лица. Добровольцы должны были оценить их привлекательность и сказать, готовы ли они завести отношения с этим человеком.

Результаты опроса показали, что после прослушивания музыки женщины чаще называли мужчин привлекательными и выражали больше желания встречаться с ними. При этом более сложные и динамичные мелодии повышали степень привлекательности.

На оценки женщин мужчинами прослушивание музыки никак не повлияло. По предположению ученых, это объясняется тем, что мужчины чаще используют свои музыкальные способности для привлечения женщин, а не наоборот.