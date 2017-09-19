Смерть предотвратившего ядерную войну офицера Петрова подтвердили

Сын подполковника Советской армии Станислава Петрова, предотвратившего ядерную войну в 1983 году, подтвердил смерть отца. Об этом сообщается на сайте телеканала «Звезда».

«Да, я подтверждаю, он умер еще в мае», — сказал Дмитрий Петров.

О кончине 77-летнего Петрова, одного из главных героев холодной войны, написала 14 сентября немецкая газета WAZ, 18 сентября — американская The New York Times и британская вещательная корпорация «Би-би-си». Отмечалось, что мужчина ушел из жизни 19 мая у себя дома в подмосковном Фрязино, где он жил один. Причина — застойная (гипостатическая) пневмония.

«Би-би-си» указывает, что об этом стало известно СМИ благодаря звонку немецкого режиссера Карла Шумахера, который хотел поздравить советского офицера с днем рождения 7 сентября. Тогда Дмитрий Петров рассказал ему о смерти отца. Затем Шумахер разместил информацию в интернете, и на нее обратила внимание пресса.

Станислав Петров родился 7 сентября 1939 года под Владивостоком. В 1972-м окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО и прибыл для прохождения службы в часть Серпухов-15 в Московской области. В 1983 году подполковник отвечал за исправное функционирование спутников, входивших в систему предупреждения о ракетном нападении. В Серпухове-15 он работал главным аналитиком. В ночь на 26 сентября 1983-го Петров был оперативным дежурным, в обязанности которого входил контроль за информацией, поступающей от системы «Око» — новейшей на тот момент спутниковой системы обнаружения стартов американских межконтинентальных баллистических ракет. Тогда она зафиксировала пуск.

В случае получения подобных сведений дежурный должен был известить о ракетном нападении высшее руководство, которое принимало решение об ответном ударе. Однако Петров не поверил системе. Позднее он рассказывал, что руководствовался принципом «компьютер по определению — дурак». С его точки зрения, США не могли напасть на СССР, запустив ракеты только с одной базы, а других сигналов о стартах не поступало. Решение Петрова оказалось верным. На самом деле датчик спутника, входящего в «Око», принял за запуск солнечную «засветку» — отражение солнечных лучей от высотных облаков.

В 2014 году вышел посвященный Петрову фильм датского режиссера Питера Энтони «Человек, который спас мир». Подполковник там играет самого себя. Роли в картине также исполнили Наталия Вдовина, Сергей Шнырев, Кевин Костнер, Роберт Де Ниро, Мэтт Дэймон, Эштон Катчер.