Россия
 

Смерть предотвратившего ядерную войну офицера Петрова подтвердили

Перейти в «Мою Ленту»
Станислав Петров
Станислав Петров

Сын подполковника Советской армии Станислава Петрова, предотвратившего ядерную войну в 1983 году, подтвердил смерть отца. Об этом сообщается на сайте телеканала «Звезда».

«Да, я подтверждаю, он умер еще в мае», — сказал Дмитрий Петров.

О кончине 77-летнего Петрова, одного из главных героев холодной войны, написала 14 сентября немецкая газета WAZ, 18 сентября — американская The New York Times и британская вещательная корпорация «Би-би-си». Отмечалось, что мужчина ушел из жизни 19 мая у себя дома в подмосковном Фрязино, где он жил один. Причина — застойная (гипостатическая) пневмония.

«Би-би-си» указывает, что об этом стало известно СМИ благодаря звонку немецкого режиссера Карла Шумахера, который хотел поздравить советского офицера с днем рождения 7 сентября. Тогда Дмитрий Петров рассказал ему о смерти отца. Затем Шумахер разместил информацию в интернете, и на нее обратила внимание пресса.

Станислав Петров родился 7 сентября 1939 года под Владивостоком. В 1972-м окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО и прибыл для прохождения службы в часть Серпухов-15 в Московской области. В 1983 году подполковник отвечал за исправное функционирование спутников, входивших в систему предупреждения о ракетном нападении. В Серпухове-15 он работал главным аналитиком. В ночь на 26 сентября 1983-го Петров был оперативным дежурным, в обязанности которого входил контроль за информацией, поступающей от системы «Око» — новейшей на тот момент спутниковой системы обнаружения стартов американских межконтинентальных баллистических ракет. Тогда она зафиксировала пуск.

В случае получения подобных сведений дежурный должен был известить о ракетном нападении высшее руководство, которое принимало решение об ответном ударе. Однако Петров не поверил системе. Позднее он рассказывал, что руководствовался принципом «компьютер по определению — дурак». С его точки зрения, США не могли напасть на СССР, запустив ракеты только с одной базы, а других сигналов о стартах не поступало. Решение Петрова оказалось верным. На самом деле датчик спутника, входящего в «Око», принял за запуск солнечную «засветку» — отражение солнечных лучей от высотных облаков.

В 2014 году вышел посвященный Петрову фильм датского режиссера Питера Энтони «Человек, который спас мир». Подполковник там играет самого себя. Роли в картине также исполнили Наталия Вдовина, Сергей Шнырев, Кевин Костнер, Роберт Де Ниро, Мэтт Дэймон, Эштон Катчер.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сын предотвратившего ядерную войну офицера Станислава Петрова подтвердил смерть отца
Retter der Welt ist verstorben – 1999 besuchte er Oberhausen
Stanislav Petrov, Soviet Officer Who Helped Avert Nuclear War, Is Dead at 77
Stanislav Petrov, who averted possible nuclear war, dies at 77
Ядерный удар по США: как Вашингтон оказался под прицелом межконтинентальных ракет
Последние новости
Смерть предотвратившего ядерную войну офицера Петрова подтвердили
Тимошенко пришла на заседание Рады в «генеральском» наряде
Промышленные роботы записали новозеландцу музыкальный альбом
Диму-чеченца задержали в Подмосковье по подозрению в двойном убийстве
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Московская новостройка попала в Книгу рекордов России  
Скандал вокруг братьев Дуровых превратился в мем
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

Тень отца народов

Кто и зачем поднял Сталина из могилы
13:39Сегодня

Назван источник видео случайного пуска ракет с вертолета в России

14:10Сегодня

Директор брянской школы попытался скрыть травмирование пяти учеников на занятиях

13:46Сегодня

Суд вновь обязал Навального удалить часть расследования о Медведеве

Россия00:0518 сентября

Право на смерть

Почему отказ от лечения иногда лучший выход для пациента
13:02Сегодня

Песков прокомментировал заявление Порошенко об американском кредите и оружии

16:5718 сентября

Из-за убийства двух пенсионерок задержали зятя одной из них  

13:06Сегодня

Минобороны прокомментировало видео со случайным пуском ракет с вертолета

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
12:41Сегодня

СК начал расследование смертей трех новорожденных в Ростове-на-Дону

16:2418 сентября

Суд признал дискриминацией отказ брать женщину рулевым теплохода в Самаре

12:59Сегодня

В Москве эвакуировали восемь управ и ЦДМ из-за угрозы взрыва

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Назван источник видео случайного пуска ракет с вертолета в России
Право на смерть
Почему отказ от лечения иногда лучший выход для пациента
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Суд вновь обязал Навального удалить часть расследования о Медведеве
Песков прокомментировал заявление Порошенко об американском кредите и оружии
Минобороны прокомментировало видео со случайным пуском ракет с вертолета
Все материалы
Мир
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
В Германии разберутся с попыткой нападения старушки с зонтиком на Меркель
В Варшаве осквернили кладбище советских солдат
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
Израильтяне сбили неопознанный беспилотник над Голанскими высотами
Американка после ссоры разрубила бойфренда на куски
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Порошенко поблагодарил США за помощь в борьбе с Россией
Тимошенко пришла на заседание Рады в «генеральском» наряде
В Раде возмутились гуманностью оправдавшего активистов «Антимайдана» суда
Саакашвили назвал место своей украинской ставки
В «Правом секторе» пообещали воевать в Донбассе даже после ввода миротворцев
Белоруссия отказалась отвоевывать земли Польши и Литвы
Все материалы
Финансы
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Шведский банк Nordea засобирался покинуть Россию
Половина россиян не поняла экономическую политику правительства
Доходность украинских облигаций в полтора раза превысит российскую
Спрос на доллары у россиян резко вырос
Все материалы
Бизнес
Простая радость трат
Рассказ об аутлете Offprice, выросшем за два с половиной года в семь раз
«Если я нужен тебе, ищи меня в клубе»
Как живет закрытое заведение, готовящее новое поколение российской элиты
В ФАС рассказали о влиянии роста акцизов на стоимость топлива для потребителей
Выявленные в НК «Бердяуш» хищения совершены до прихода в компанию Артема Чайки
ФАС проверит структуру поисковой выдачи Google и «Яндекса»
ФАС отказалась продлевать сроки отмены национального роуминга
Эксперты раскритиковали предложение штрафовать авиакомпании за овербукинг
Все материалы
Силовые структуры
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Первый парень на селе
Деревенский маньяк жег своих жертв в печи и закапывал в огороде
Сел за «Кресты»
Махинации на строительстве нового СИЗО привели замглавы ФСИН на нары
Задержана грабившая загородные дома в Подмосковье банда уроженцев Средней Азии
СК завершил расследование дела совладельца бутика Cartier в Петербурге Зарубина
Нижегородского подростка заподозрили в убийстве соседа по заказу матери
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался властям
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
У берегов Австралии нашли город осьминогов
Раскрыта главная опасность итальянского супервулкана
Создан сжигающий жир пластырь
Найдено регулирующее развитие рака и ожирения соединение
Все материалы
Спорт
Давид Трезеге«Это успех для России»
Давид Трезеге — о своем приезде, чистой Москве и ужасных русских фанатах
СМИ назвали причину конфликта между футболистами ПСЖ Неймаром и Кавани
Данк Мозгова вошел в десятку лучших моментов Евробаскета-2017
Утвержден размер премиальных российским призерам ОИ-2018
Убийца легкоатлета Иванова задержан и признался в преступлении
Легкоатлет Иванов получил удар ножом при попытке защитить девушек от хулигана
СМИ сообщили об убийстве 23-летнего российского легкоатлета в Москве
Все материалы
Культура
Грязное, голое и колючее
Женское тело на фестивале Tanz im August
Выезд, дорого
Он заставлял супермоделей сидеть на бананах и гладить котов
Тест на скрепы
Главный мотив противников «Матильды»
Промышленные роботы записали новозеландцу музыкальный альбом
Названы самые опасные для компьютера музыканты Великобритании
Автор памятника Калашникову посоветовал Макаревичу не лезть в скульптуру
Макаревич раскритиковал «бездарный и уродливый» памятник Калашникову
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
В зверских условиях
Дикие животные попадают в нелепые ситуации не реже людей
Телеведущий сорвал фокус Камбербэтча и разъярил зрителей
В сети разозлились из-за предложения Uber отпустить женщин с кухни
Тиньков обвинил Дуровых в инцесте и обещал помочь уволенному сотруднику Telegram
МВД заявило об уничтожении главного российского онлайн-супермаркета наркотиков
Все материалы
Ценности
Летящей походкой
Раскрыт секрет привлекательности российских женщин
Самая популярная знаменитость в Instagram стала новым представителем Puma
Полуголые модели занялись фехтованием во французском замке
Платья с вульвами и рыбьими хвостами восхитили пользователей сети
Катя Добрякова украсила одежду портретом Ким Кардашьян в манере Пикассо
Любимый бренд Рианны и Элтона Джона открыл магазин в Москве
Российская гимнастка в танце показала самые модные цвета осени
Все материалы
Путешествия
Хиппи коммунизма
Наследие ГДР — новая столица европейских тусовщиков
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
Названы основные факторы комфортного перелета
Россиянин добрался из Калининграда до Владивостока на велосипеде
Шотландец совершил кругосветное путешествие на велосипеде за 79 дней
В Москву прилетел первый за 17 лет регулярный рейс из Ирака
Все материалы
Из жизни
В рот не лезет
Что бывает, когда амстердамский повар использует еду не по назначению
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Китайский прокат секс-кукол закрыли за вульгарность
Похищение гигантского фаллоимитатора попало на видео
Крокодил убил заклинателя крокодилов в Индонезии
Все материалы
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Где-то убыло, где-то прибыло
Как гонщики Ferrari проиграли одну из важнейших гонок сезона Формулы-1
Первый тест новой Honda CR-V
Как кроссовер из США будет удивлять россиян и конкурентов
Заткнитесь и возьмите наши деньги
Новинки Франкфурта с большим клиренсом, которые мы хотим видеть в России
Названы рублевые цены на новый Subaru XV
«Яндекс» встроил в машины свой навигатор, музыку и погоду
В США построили самодельную машину с мотором от «Теслы»
Все материалы
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы