Найдено неожиданное свойство секса

Международная группа исследователей из США, Японии и Южной Кореи выяснила, что сексуальная активность является одной из причин мужской агрессии. Они показали, что одна и та же зона мозга у самцов многих видов, включая человека, активируется как при спаривании, так и при внутривидовых конфликтах. В то же время у самок эти функции выполняют различные нейронные области. Статья ученых опубликована в журнале Nature Neuroscience.

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По словам нейробиологов, во время ухаживаний мужской пол демонстрирует, как правило, большую агрессивность, чем женский. Результаты экспериментов на мышах с применением электрической стимуляции и удаления определенных районов мозга показали, что область, называемая вентромедиальным гипоталамусом, отвечает как за агрессивное, так и за сексуальное поведение самцов. При этом ключевую роль играли клетки, синтезирующие рецепторы гормонов прогестерона и эстрогена. Активация этой зоны с помощью оптогенетических методов провоцировала мышей к нападению.

Однако у самок эти клетки отвечают за сексуальное, но не агрессивное поведение. Показано, что электрическая стимуляция вентромедиального гипоталамуса у особей женского пола приводит к тому, что их тело принимает характерное для спаривания положение с изогнутой спиной и поднятым тазом (лордоз). Исследователи выяснили, что агрессии самок способствует другая популяция нейронов в гипоталамусе, которая отделена от первой.

По словам ученых, результаты показывают, что самки многих видов позвоночных могут переключаться между сексуальным и атакующим (или оборонительным) поведением в зависимости от ситуации. У самцов же процесс спаривания требует активных действий, в результате чего оказываются задействованы и нейроны агрессии.