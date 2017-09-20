Из жизни
 

Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза

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Британский дизайнер Альберт Пьюкиз (Albert Pukies) предложил поясную сумку, которая похожа на толстое пузо, выглядывающее из-под майки. Об этом сообщает издание Mashable.

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Пьюкиз изготовил тестовый экземпляр и сфотографировался, надев его на пояс. На снимках он достает из накладного живота банку пива, наушники и iPhone.

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Дизайнер придумал шесть модификаций сумки. Помимо основной модели, которую он окрестил «Аллен», есть «Дерек» (чернокожий вариант), «Магнус», напоминающий пузо человека с крайней степенью ожирения, особенно волосатый «Шерман».

Идея получила популярность в социальных сетях, в том числе в китайском Weibo. По словам дизайнера, с ним уже связались компании, которые изготавливают сумки. Кроме того, он подумывает о сборе денег при помощи Kickstarter.

В апреле сообщалось, что пожилая китаянка носила свежую рыбу и другие продукты в подаренной внуком сумочке Louis Vuitton стоимостью более 1000 долларов.

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