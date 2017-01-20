В Барнауле официант вернул посетителю забытую сумку с 4 миллионами рублей

Официант одного из ресторанов в Барнауле вернул посетителю сумку, в которой находились 4 миллиона рублей. Об этом сообщает в пятницу, 20 января, ТАСС со ссылкой на владельца заведения «Мит-Холл koster» Алексея Павленко.

По словам ресторатора, сумку с деньгами оставила компания друзей, отмечавшая продажу автомобиля. «Наш сотрудник, он барменом работает и вышел в этот день подменить официанта, обнаружил эту сумку, набитую деньгами. У нас действуют карты лояльности — клиент ее успел оформить, и по ее данным мы его нашли. Приехал через 15 минут, пересчитал деньги — там было около четырех миллионов рублей пятитысячными купюрами», — рассказал владелец заведения.

Посетитель, как отметил Павленко, не заметил пропажу, и был рад тому, что все деньги возвращены в целости и сохранности. При этом клиент в знак благодарности дал официанту порядка 15-20 тысяч рублей.