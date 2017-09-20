Россиянам предложили полуметровую скульптуру льва из черного хрусталя

Французская компания Daum представила хрустальную скульптуру льва черного цвета в ограниченном количестве, которую можно купить в бутиках бренда в Москве. Об этом представители марки рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 20 сентября.

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Изделие длиной 46 сантиметров и высотой 19,5 сантиметра будет представлено в столице с сентября 2017 по сентябрь 2018 года. «Король зверей запечатлен мастерами Daum в расслабленной, но от того не менее царственной позе. Сложенные с присущей кошкам грацией лапы демонстрируют спокойствие и уверенность. Эффектность облику придает сочетание полированного и матового хрусталя в скульптуре», — рассказали сотрудники Daum.

Каждое изделие серии из 125 экземпляров пронумеровано и подписано. Его можно будет приобрести Никольской улице, в Gallery Royal, а также в ЦУМе.

Daum — французский бренд, производящий изделия из стекла и хрусталя. Его основатель Жан Дом открыл свою стекольную мастерскую в городе Нанси в 1878 году.