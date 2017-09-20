Studio F.A. Porsche создала суперъяхту с подачи российского дизайнера

Монакская верфь Dynamiq спустила на воду суперъяхту GTT 115 (Grand Turismo Transatlantic). Об этом сообщает SuperYacht Times.

Судно было разработано немецкой фирмой Studio F.A. Porsche по идее главы Dynamiq, российского дизайнера и бизнесмена Сергея Добросердова. Обводы корпуса спроектированы голландской студией морской архитектуры Hull Vane. По сообщению верфи, GTT 115 — единственная в мире яхта, оснащенная кормовым подводным крылом Hull Vane голландской компании Van Oossanen, позволяющим улучшить остойчивость судна и снизить расход топлива.

Максимальная скорость яхты — 21 узел (39 километров в час); запас хода на одной заправке — 3400 морских миль (6300 километров). Длина корпуса — 35 метров, цена — от 13,5 миллиона евро. Судно рассчитано на экипаж из шести человек; шесть гостей размещаются в трех каютах.

Добросердов охарактеризовал судно как «суперъяхту для современного джентльмена, совмещающую комфорт с высокими ходовыми характеристиками».

Верфь Dynamiq основана в 2011 году в Монако российским бизнесменом и дизайнером Сергеем Добросердовым. Производственные мощности находятся в итальянском городе Виареджо.

Studio F. A. Porsche входит в группу Porsche Design (дочерняя компания автомобильной фирмы Porsche) и занимается разработкой аксессуаров класса люкс и дизайном средств передвижения и бытовой техники. Штаб-квартира — в Целль-ам-Зее, Австрия.