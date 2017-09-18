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Итальянцы втиснули две ванны в надувной катер

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Компания Pirelli совместно с итальянской верфью Tecnorib показала анонсированный ранее в этом году катер-риб (маломерное судно с жестким днищем и надувными бортами) модели 1900. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 сентября.

Судно водоизмещением 16 тонн было официально представлено на яхтенном шоу в Каннах. Максимальная скорость катера — 45 узлов (83 километра в час); крейсерская — 30 узлов (56 километров в час). В санузлах на борту инженеры фирмы установили две полноразмерные ванны. В ванных комнатах используется современный композитный материал Corian и мозаичная отделка.

Дизайн надувных бортов катера включает элементы рисунка протектора шин Pirelli. Прототипом орнамента послужила гоночная модель Pirelli Cinturato Blue Wet, используемая на экстремально влажных трассах.

Компания Pirelli создана в 1872 году. Первое производство шин Pirelli стартовало в 1901-м. Сейчас компания занимается полным циклом по производству шин: от проектировки до производства и продажи. В ее производственную структуру входят 22 завода в 13 странах мира (Аргентина, Бразилия, Китай, Египет, Германия, Великобритания, Италия, Мексика, Румыния, Россия, Турция, США и Венесуэла).

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