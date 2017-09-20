Культура
 

Украинскую певицу задержали в турецком аэропорту из-за внешности

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Наталья Дзенькив
Наталья Дзенькив

Сотрудники паспортного контроля в турецком аэропорту задержали украинскую певицу Наталью Дзенькив (выступает под псевдонимом Lama). Причиной послужило то, что 41-летняя исполнительница выглядит слишком молодо, сообщает РИА Новости Украина.

«Узнав, за что меня задержали, я даже рассмеялась — причиной стал мой возраст по паспорту. Я уже привыкла, что часто делают комплименты моей внешности, но я даже и представить не могла, что когда-то это станет поводом для моего задержания», — рассказала Дзенькив.

Отмечается, что ситуацию разрешили поклонники певицы, которые узнали Дзенькив и начали брать у нее автографы.

Артистка также поведала об инциденте в Instagram, опубликовав селфи из Турции.

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В июле сообщалось, что житель Сингапура Чуандо Тан приобрел популярность в социальных сетях из-за своей внешности. Пользователи отметили, что 50-летний манекенщик выглядит на 20 лет.

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