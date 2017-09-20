Военного психиатра Украины отстранили после слов об опасности ветеранов АТО

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности главного психиатра ведомства, начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра полковника Олега Друзя. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Только что принял решение об отстранении от должности полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей и назначил служебное расследование», — написал Полторак.

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19 сентября на заседании комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья Друзь заявил, что 93 процента участников АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе) являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении, передает телеканал «112 Украина». Он отметил, что большинство участников боевых действий «стесняются или препятствуют выявлению психических проблем».

Днем ранее на Украине был создан реестр самоубийств военнослужащих, которые принимали участие в АТО. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец рассказала об обобщенном портрете совершивших суицид бывших военных. «Это лица, которым преимущественно не исполнилось 30, большинство из них наложили на себя руки в состоянии алкогольного опьянения (...). В основном они не имели работы», — уточнила она.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.