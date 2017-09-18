На Украине раскрыли подробности самоубийств ветеранов АТО

На Украине создан реестр самоубийств военнослужащих, которые принимали участие в АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе). Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, передает «Интерфакс-Украина».

Она также рассказала об обобщенном портрете совершивших суицид бывших военных. «Это лица, которым преимущественно не исполнилось 30-ти, большинство из них наложили на себя руки в состоянии алкогольного опьянения (...). В основном они не имели работы», — уточнила Богомолец. По ее словам, в реестр уже поступило более 100 анкет, полученных от министерства внутренних дел страны.

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В январе министерство обороны Украины сообщило, что за 2016 год в зоне вооруженного конфликта в Донбассе покончили жизнь самоубийством 63 военнослужащих Вооруженных сил страны (ВСУ).

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.