Популярный антивирус оказался опасным

Популярный мобильный антивирус DU Antivirus Security незаконно собирал информацию о пользователях. Это выяснили сотрудники центра по борьбе с киберугрозами компании Check Point.

Похищенными данными абонентов снабжалось приложение для определения номеров DU Caller.

Как следует из названий программ, и антивирус, и определитель номера разработаны одной и той же компанией DU Group. Статистика Google Play свидетельствует о том, что пользователи установили DU Antivirus Security до пяти миллионов раз. Программа загружала адресные книги, журналы звонков и данные геолокации и связывалась с DU Caller, который отправлял третьим лицам сведения о входящих вызовах.

Идентичный шпионский код был обнаружен аналитиками в 12 других приложениях, не связанных с DU Group. В конце августа каталог Google Play очистили от всех подозрительных объектов. На данный момент DU Antivirus Security полностью безопасен.

Антивирусные программы все чаще становятся виновниками утечек и других проблем с безопасностью. Так, в начале недели выяснилось, что личные данные 2,3 миллиона пользователей популярной программы-«чистильщика» для компьютеров CCleaner оказались в руках хакеров. Разработчики рекомендуют скачивать безопасные обновления утилиты на специальной странице.