Погиб бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе

Американский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Дэвид Бей погиб в результате несчастного случая на стройке. Об этом сообщает Nj.com.

Инцидент произошел в прошлую среду в Нью-Джерси. Бывший боксер получил удар стальным листом и погиб в возрасте 60 лет. В последнее время он подрабатывал водителем для плотников.

В 1981 году Бей дебютировал на профессиональном ринге и сразу выиграл у Джеймса Бастера Дагласа, который в 1990-м году нокаутировал Майка Тайсона. В 1985-м Бей проиграл Ларри Холмсу техническим нокаутом в 10-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской федерации (IBF). Последний поединок боксер провел в 1994 году, победив Дэвида Джако техническим нокаутом.