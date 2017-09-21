Защитник «Енисея» поразил ворота грозненского «Ахмата» дальним ударом

Защитник красноярского «Енисея» Никита Чичерин поразил ворота грозненского «Ахмата» ударом с дальней дистанции в матче 1/16 финала Кубка России. Видео было опубликовано на странице Российской футбольной премьер-лиги Twitter.

Взятие ворот состоялось на 35-й минуте. 27-летний россиянин получил мяч на фланге, ушел от соперника, сместился к центру и пробил с дальней дистанции в верхний угол.

Встреча прошла в четверг, 21 сентября, в Красноярске и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В 1/8 финала Енисей сыграет дома с владивостокским «Лучом-Энергией».