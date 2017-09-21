Поссорившийся с тренером «Челси» нападающий Коста покинул клуб

Испанский нападающий Диего Коста перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщается на сайте «синих».

Сумма трансфера не называется. В ближайшее время форвард отправится в Мадрид, где пройдет медицинское обследование. 28-летнему Косте осталось согласовать с «Атлетико» условия личного контракта. Мадридцы смогут заявить испанца в состав команды не раньше января 2018 года, когда откроется зимнее трансферное окно.

В августе Коста упрекнул главного тренера «Челси» Антонио Конте в отсутствии харизмы и заявил, что не уважает его как человека. Конфликт между игроком и наставником возник по ходу прошлого сезона, после завершения чемпионата Конте сказал Косте, что больше на него не рассчитывает.

Вместе с «Челси» Коста стал двукратным чемпионом Англии (сезон-2014/15 и 2016/17) и обладателем Кубка английской лиги (2014/15). В минувшем сезоне испанец принял участие в 41 матче во всех турнирах и забил 21 мяч. Коста перешел в лондонский клуб из «Атлетико» летом 2014 года, подписав пятилетний контракт.

