Спорт
 

Нападающий «Челси» Коста упрекнул тренера в отсутствии харизмы

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Диего Коста
Диего Коста

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста упрекнул главного тренера команды Антонио Конте в отсутствии харизмы и заявил, что не уважает его как человека. Слова спортсмена приводит Daily Mail.

«Я уважаю его как великолепного тренера. Он проделал отличную работу, и я это вижу, но уважать его как человека — нет. Он не из тех наставников, что близко подпускают к себе игроков. Он очень отстраненный. У него нет харизмы», — заявил Коста.

По словам испанского форварда, Конте не желает работать с ним, о чем сообщил ему в СМС-сообщении, а клуб относится к нему «как к преступнику».

В июне сообщалось, что Коста займется поисками другой команды из-за плохих взаимоотношений с итальянским наставником.

В минувшем сезоне 28-летний Коста провел за «Челси» 42 матча во всех турнирах и отметился 22 забитыми мячами. Вместе с командой он стал чемпионом Англии.

Коста выступает за лондонский клуб с 2014 года. До этого он защищал цвета мадридского «Атлетико», с которым выигрывал чемпионат и Кубок Испании, Лигу Европы, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА.

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