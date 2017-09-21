Наука и техника
 

Раскрыта причина появления длинных пенисов

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Биологи-эволюционисты из Колледжа Маунт-Холиок в США доказали, что длина мужских половых органов у животных определяется внутривидовой конкуренцией. Исследователи показали, что размеры гениталий могут изменяться не только в ходе эволюции, но и в течение жизни отдельных особей таких видов, как, например, утки. Статья ученых опубликована в журнале The Auk: Ornithological Advances, кратко об исследовании говорится в Nature.

Специалисты провели долговременный эксперимент с участием уток двух видов — малой морской чернети (Aythya affinis) и американской савки (Oxyura jamaicensis). Птиц разделили на две группы. В одной самцы и самки находились парами, в другой на одну самку приходилось несколько самцов, что усиливало конкуренцию. В течение двух лет ученые измеряли размер половых органов, чтобы определить, может ли он меняться в зависимости от внешних условий в течение жизни особи. У исследуемых видов пенисы отрастают перед каждым периодом размножения, а после дегенерируют.

Оказалось, что у A.affinis при конкуренции длина пениса увеличивается, а в благоприятных условиях половые органы имеют обычные размеры. По мнению ученых, большие гениталии повышают шансы на оплодотворение самки.

У O.jamaicensis в первый год лишь только самые крупные самцы имели длинные пенисы, а у небольших птиц были очень маленькие половые органы. На второй год самцы-аутсайдеры обзавелись нормальными гениталиями, однако на непродолжительное время — пять недель. В то же время утки, занимающие доминирующее положение, сохраняли большие пенисы около трех месяцев.

Такие результаты исследователи объясняют тем, что у американской савки показатель соотношения размеров пениса и тела один из самых высоких среди утиных. Их половые органы могут быть длиннее самой птицы. При этом конкуренция среди самцов часто приводит к гибели менее приспособленных. В этих стрессовых условиях у некоторых птиц снижается способность вырабатывать гормоны, влияющие как на размер гениталий, так и на яркость окраски. В свою очередь, неприметные самцы реже вступают в схватку с агрессивными сородичами.

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