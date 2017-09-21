Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подверглись нападению со стороны украинского пограничного пункта, сообщается на сайте организации.

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Инцидент произошел в Херсонской области близ села Атаманы. Когда наблюдатели попытались приблизиться к пограничному пункту на расстояние примерно 50 метров, они столкнулись с тремя служебными собаками, которые вели себя агрессивно и помешали подойти к КПП.

«Когда СММ попросила отозвать собак, командир подразделения погранохраны это сделал, однако потом еще дважды спускал собак, которые агрессивно бежали за патрулем», — говорится в отчете.

В итоге представителям ОБСЕ удалось благополучно покинуть район наблюдения.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ действует в зоне конфликта на Украине с марта 2014 года. Она начала свою работу в связи с обращением украинского правительства в организацию. СММ — это невооруженная гражданская миссия, основные задачи которой — объективное наблюдение за ситуацией и составление докладов о происходящем.