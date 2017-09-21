Заместитель Марин Ле Пен ушел из «Национального фронта» из-за скандалов

Флориан Филиппо, заместитель лидера французской правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, объявил о выходе из партии. Об этом сообщает Reuters.

В качестве причины он назвал многочисленные внутренние скандалы и склоки.

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Филиппо известен как один из ближайших соратников Ле Пен. Как отмечает агентство, он неоднократно пытался изменить имидж партии, сделав его более приемлемым для умеренных избирателей. Его инициативы регулярно блокировались ультраправым крылом «Национального фронта», и в конце концов сама Ле Пен стала рассматривать его как угрозу своему лидирующему положению в партии.

Уход Филиппо, по данным агентства, позволит Ле Пен сконцентрироваться на противостоянии иммиграции и борьбе за французскую национальную идентичность, ослабив при этом критику Евросоюза.

Флориану Филиппо — 35 лет, он закончил Высшую коммерческую школу в Париже и Национальную школу администрации. Известен как последовательный евроскептик. Во время предвыборной кампании Ле Пен Филиппо неоднократно обвиняли в гомосексуализме, хотя сам он отказывался открыто заявить о своей сексуальной ориентации.