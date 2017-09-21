Мир
 

В результате аварии грузовика с помощью для рохинджа погибли девять человек

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В Бангладеш перевернулся грузовик, перевозивший гуманитарную помощь для беженцев-рохинджа. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел неподалеку от границы с Мьянмой. На спуске с холма водитель не справился с управлением, и машина на полной скорости выехала на рисовое поле, где работали крестьяне. Грузовик опрокинулся, придавив находившихся в кузове людей. Шесть человек погибли на месте, еще трое умерли по дороге в больницу. Ранения получили 10 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Как отмечает агентство, с 25 августа 2017 года, когда армия Мьянмы начала операцию против боевиков рохинджа, границу Бангладеш пересекли около 422 тысяч беженцев. До того в стране насчитывалось около 500 тысяч рохинджа.

Рохинджа — исповедующее ислам этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря около 120 тысяч представителей этой народности. Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении по стране. Сами рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что исповедуют ислам (большинство населения Мьянмы — буддисты).

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