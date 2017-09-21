СМИ рассказали о едва не разбившемся под Москвой крупнейшем авиалайнере

Крупнейший в мире авиалайнер Airbus A380 едва не разбился в 15 километрах от московского аэропорта Домодедово. Как сообщает Reuters, инцидент произошел еще 10 сентября.

По данным портала Avia Herald, рейс ЕК-131 авиакомпании Emirates из Дубая на подлете к взлетно-посадочной полосе аэропорта снизился до высоты 120 метров при нормальном уровне полета в такой ситуации в 600 метров. После этого лайнер пошел вверх и ушел на второй круг для посадки, однако она тоже оказалась неудачной. Приземлиться А380 смог лишь с третьей попытки.

В момент инцидента на борту воздушного судна находились 426 пассажиров, никто из них не пострадал.

Расследованием инцидента, который классифицируется как серьезный, занимается Управление гражданской авиации ОАЭ (The General Civil Aviation Authority). В компании Emirates агентству Reuters также подтвердили, что сейчас в отношении рейса ЕК-131 проводится проверка, однако рассказать о подробностях отказались.