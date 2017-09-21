Глава итальянских энологов обучит виноделов Геленджика

Президент национальной ассоциации виноделов Италии, известный энолог Риккардо Котарелла станет консультантом расположенной под Геленджиком премиальной винодельни «Усадьба Дивноморское». Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили представители предприятия.

Итальянский специалист будет осуществлять консультирование и наставничество команды виноделов «Усадьба Дивноморское» на всех стадиях производства «тихих» и игристых вин. Начиная с этой осени, важнейшие работы на винограднике и последующая винификация на винодельне будут осуществляться под его контролем. Решения о самых существенных работах на винограднике, о начале работы с новыми сортами или производстве новых видов вин будут также приниматься при участии Котарелла.

«Когда я изучил почвенно-климатические особенности терруара Дивноморское, увидел техническое оснащение винодельни, познакомился с работой молодых виноделов хозяйства и увидел их энтузиазм, то мне стало очевидно, что здесь, в Краснодарском крае, можно производить вина высшего класса», — прокомментировал назначение Котарелла.

Винодельня «Усадьба Дивноморское» была основана в 2010 году. Первые вина были представлены в конце 2013 года.

Общая площадь виноградников составляет 30 гектаров.

Риккардо Котарелла — один из самых известных и влиятельных виноделов Западной Европы. В 2001 году получил звание лучшего винодела Италии, а затем в этом же году, вместе со своим братом Ренцо Котарелла, был удостоен звания лучшего винодела мира по версии Wine Enthusiast и International Review. Доцент кафедры виноградарства и виноделия университета Витербо и президент национальной ассоциации виноделов Италии Assoenologi.