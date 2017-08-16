На Кубани проведут посвященный черноморской кухне фестиваль

В поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае уже во второй раз состоится масштабный эногастрономический фестиваль «О, да! Еда!». Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 16 августа.

Фестиваль пройдет 9-10 сентября. Его главной темой станет черноморская кухня, которая включает в себя кушанья из Болгарии, Греции, Грузии, Италии, России и других стран. В рамках данного события 20 ресторанов юга РФ представят гостям свои фирменные блюда. Кроме того, шеф-повара Кубани и Москвы проведут мастер-классы.

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Также в ходе фестиваля устроят выставку-дегустацию вин от российских производителей, кулинарные соревнования, концерты и ярмарку продуктов. Деловая программа мероприятия будет представлена встречами рестораторов, шеф-поваров, сомелье, виноделов.

В текущем году фестивали под брендом «О, да! Еда!» также проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Красноярске. Каждый из них привлекает от 10 до 50 тысяч гостей.

Данное событие в Абрау-Дюрсо впервые организовали в августе 2016 года. Тогда за два дня работы фестиваля его посетило около 15 тысяч гостей (на треть больше, чем ожидалось). Посетители съели порядка 3,5 тысячи бургеров, свыше тысячи устриц, более сотни килограммов мидий. Также было продегустировано и продано около 3 тысяч литров российских вин.

